Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ το Σάββατο – Ποιες ώρες θα μείνουν εκτός λειτουργίας τα μέσα

Σε τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες, επηρεάζοντας όλες τις γραμμές της Αθήνας: Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ), Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ.

Η στάση θα πραγματοποιηθεί από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ., διάστημα κατά το οποίο τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν θα εκτελούν δρομολόγια.



Γιατί προχωρούν σε κινητοποίηση

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η στάση εργασίας αποτελεί άμεση αντίδραση στις «ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις» της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι οι υποσχέσεις για:

αυξήσεις μισθών,

αύξηση των προσαυξήσεων για νυχτερινή εργασία και αργίες,

παραμένουν μόνο σε επίπεδο δηλώσεων, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζουν– οι σχετικές ρυθμίσεις είναι ήδη υπογεγραμμένες και προβλέπονται στην ΕΣΣΕ 2024–2025.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται επίσης για την προώθηση της 24ωρης λειτουργίας των μέσων χωρίς, όπως λένε, να έχουν λυθεί βασικά ζητήματα.



Τα προβλήματα που καταγγέλλουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικές εκκρεμότητες που εμποδίζουν την ομαλή 24ωρη λειτουργία είναι:

Υποστελέχωση σε ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης

Έλλειψη διαθέσιμων συρμών για την κάλυψη του συγκοινωνιακού έργου

Μη αναγνώριση προηγούμενης προϋπηρεσίας εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα στα μισθολογικά τους κλιμάκια

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι, παρά τις ελλείψεις, «δίνουν το 120% των δυνατοτήτων τους» για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ειδικά στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πιλοτική 24ωρη λειτουργία.



Μήνυμα προς το επιβατικό κοινό

Ζητώντας κατανόηση για την ταλαιπωρία του Σαββάτου, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι ο αγώνας τους «είναι αγώνας για την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς προς όφελος όλων των πολιτών» και καλούν τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. και το Υπουργείο Μεταφορών «να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υλοποιήσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους».

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλες αλλαγές στις πολεοδομίες: Μεταφέρονται στο Κτηματολόγιο