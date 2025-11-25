Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της ανθρωποκτονίας που αποκαλύφθηκαν στη Σαλαμίνα, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα και δράστιδα, κατά την ομολογία της, τη 46χρονη σύντροφο του γιου της. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από 25 ημέρες εντατικών ερευνών της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, με τους αστυνομικούς να καταλήγουν στη γυναίκα που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο.



Το κίνητρο και το προσχεδιασμένο σχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε οικονομικά προβλήματα λόγω χρεών από τζόγο. Γνώριζε ότι η 75χρονη πεθερά της κρατούσε στο σπίτι περίπου 8.000 ευρώ — χρήματα που είχαν απομείνει από συνολικό ποσό 10.000 ευρώ που η ίδια και ο γιος της είχαν δανειστεί από την ηλικιωμένη.

Η δράστιδα φέρεται να είχε αποφασίσει να σκηνοθετήσει ληστεία, ώστε να πάρει τα χρήματα χωρίς να υποψιαστεί κανείς την εμπλοκή της.

Για τον σκοπό αυτό:

φόρεσε κουκούλα full face και σκούρα ρούχα,

άλλαξε τη γωνία στις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού,

εκμεταλλεύτηκε ανασφάλιστο σημείο πρόσβασης.

Κατά την ομολογία της στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη γυναίκα, αλλά «να πάρει τα χρήματα». Όμως η 75χρονη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα η 46χρονη να τη χτυπήσει πρώτα με μπουκάλι στο κεφάλι και στη συνέχεια να της καταφέρει πολλαπλές μαχαιριές.



Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στη δράστιδα

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών εξέτασαν εξονυχιστικά:

κάμερες ασφαλείας,

καταθέσεις,

στοιχεία κινήσεων κινητών τηλεφώνων,

τυχόν οικονομικά κίνητρα,

αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ δράστιδας–θύματος–οικογένειας.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κρίθηκαν επαρκή ώστε να οδηγήσουν στη 46χρονη, η οποία προσήχθη αργά το βράδυ της Δευτέρας στη ΓΑΔΑ. Κατά την πολύωρη εξέταση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να καταρρίψουν τις αρχικές δικαιολογίες της, με την ίδια τελικά να ομολογεί.



Το ιστορικό της υπόθεσης

Η 75χρονη βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου από συγγενικά της πρόσωπα μέσα στη μονοκατοικία όπου ζούσε μόνη. Η σκηνή θύμιζε ληστεία μετά φόνου, ωστόσο οι αστυνομικοί από την αρχή εντόπισαν στοιχεία που δεν ταίριαζαν με κλασική διάρρηξη.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε:

βαριές κακώσεις στο κεφάλι,

θλαστικά τραύματα στον τράχηλο και στο θώρακα,

τραυματισμούς από νύσσον και τέμνον όργανο.

Οι πράξεις αυτές –σύμφωνα με τους ιατροδικαστές– συνάδουν με επίθεση που είχε ένταση, διάρκεια και προσωπικό κίνητρο.



Ποια είναι η 46χρονη

Η δράστιδα:

είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης το 2022,

είναι μητέρα εξ αγχιστείας δύο παιδιών,

είχε στο παρελθόν παρουσιαστεί ως υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη,

διατηρούσε ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα με αναρτήσεις υπέρ της οργάνωσης.

Η υπόθεση πλέον περνάει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, η οποία θα αναλάβει την ανακριτική διαδικασία.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

η δράστιδα παραβίασε παράθυρο του σπιτιού,

τραυμάτισε θανάσιμα την ηλικιωμένη,

και διέφυγε χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

