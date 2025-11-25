Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης οπαδών του Ολυμπιακού, στην οποία αποδίδεται η δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αλλά και οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής προχώρησαν σε αποχή από τα καθήκοντά τους, επικαλούμενοι την ακαταλληλότητα της αίθουσας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η συνεδρίαση—μόλις η δεύτερη της διαδικασίας—ξεκίνησε το πρωί, ωστόσο δεν προχώρησε ουσιαστικά, καθώς όλοι οι δικηγόροι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν υπό τις παρούσες συνθήκες. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξετάσει το αίτημα μεταφοράς της δίκης στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών.



Τα επιχειρήματα των δικηγόρων: «Ακατάλληλη και ανθυγιεινή αίθουσα»

Στη συλλογική δήλωση αποχής τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι επιθυμούν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, αλλά τονίζουν πως αυτό δεν είναι εφικτό στην αίθουσα του Κορυδαλλού. Περιγράφουν σειρά προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, εμποδίζουν τόσο τη δίκαιη διαδικασία όσο και την άσκηση των καθηκόντων τους:

1. Αδυναμία ακρόασης και συμμετοχής

Η αίθουσα χαρακτηρίζεται «μακρόστενη», με αποτέλεσμα δεκάδες συνηγόροι και διάδικοι να μην ακούνε τι λέγεται.

Τα μεγάφωνα δεν λειτουργούν, ενώ η θέση των εδράνων τούς αφήνει σε μεγάλη απόσταση από την έδρα και το εδώλιο.

2. Ελλιπής υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Τα έδρανα περιγράφονται ως «πρόχειρα» και ανεπαρκή για το μεγάλο όγκο της δικογραφίας.

Υπάρχει μόνο ένα μικρόφωνο σε κάθε πλευρά, γεγονός που αναγκάζει τους δικηγόρους να μετακινούνται κάθε φορά που θέλουν να μιλήσουν, κρατώντας τα έγγραφά τους.

3. Παραβίαση βασικών αρχών της ποινικής δίκης

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι συνθήκες αυτές πλήττουν:

το δικαίωμα υπεράσπισης,

την αρχή της δημοσιότητας,

την αρχή της προφορικότητας.



Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας

Οι δικηγόροι κάνουν λόγο και για σοβαρά προβλήματα υγιεινής:

Χαμηλοτάβανη αίθουσα με ανεπαρκή αερισμό.

Έντονη δυσοσμία και συνθήκες συνωστισμού εκατοντάδων ανθρώπων.

Κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων, ειδικά την περίοδο έξαρσης ιώσεων.

Ελάχιστοι χώροι υγιεινής και ανεπαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην αίθουσα είναι δύσκολη, με πολύωρη αναμονή στους ελέγχους εισόδου και εξόδου, καθώς και σοβαρά προβλήματα στάθμευσης και μετακίνησης προς τον χώρο του Κορυδαλλού.



Το αίτημα μεταφοράς της δίκης

Οι συνήγοροι ζητούν η διαδικασία να μεταφερθεί στο Εφετείο Αθηνών, και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Τελετών, η οποία, όπως αναφέρουν, είναι πλέον διαθέσιμη καθώς άλλες μεγάλες δίκες που διεξάγονταν εκεί βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Υποστηρίζουν ότι μόνο σε κατάλληλη αίθουσα μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης και να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας για όλους τους παράγοντες.



Τι ακολουθεί

Το δικαστήριο θα εξετάσει το αίτημα και θα αποφασίσει αν η δίκη θα συνεχιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού ή θα μεταφερθεί στο Εφετείο.

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα: Τζόκερ κλήρωση, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί