Άγρια ενδοοικογενειακή βία σε πλοίο Σαλαμίνα–Πέραμα: Συνελήφθη 63χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ένας 63χρονος Ρώσος υπήκοος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τη 50χρονη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μώλωπες και αιματώματα.

Με την άφιξη του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και αξιωματικό του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. Εκεί έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και λίγη ώρα αργότερα εξήλθε.

Την υπόθεση διερευνά το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

