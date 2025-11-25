Βίντεο - γροθιά για τις γυναικοκτονίες: Θύματα «επιστρέφουν» μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένα βίντεο που συγκλονίζει την κοινή γνώμη κυκλοφόρησε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου). Θύματα γυναικοκτονιών, που τα τελευταία χρόνια «πάγωσαν» τη χώρα με τις ιστορίες τους, «ζωντανεύουν» μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και στέλνουν ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές:

«Είμαι μία – και είμαστε όλες».

Το βίντεο δημιουργήθηκε από το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος», το οποίο ιδρύθηκε από οικογένειες γυναικών που χάθηκαν με φρικτό τρόπο, και μεταφέρει ένα δυνατό κάλεσμα προς κάθε γυναίκα που κινδυνεύει: «Μίλα, προλαβαίνεις».



Οι δολοφονημένες γυναίκες που “επιστρέφουν” για να μιλήσουν

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους, επτά γυναίκες που δολοφονήθηκαν έπειτα από έμφυλη βία «αναδύονται» μέσω AI και αφηγούνται την ιστορία τους σε πρώτο πρόσωπο:

Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Ελένη Τοπαλούδη

Ερατώ Μανωλακέλλη

Σοφία Σαββίδου

Πολυξένη Μπέρδου

Ντόρα Ζαχαριά

Κυριακή Γρίβα

Η αφήγηση, που υπογράφεται από την εγκληματολόγο δρ Κέλλυ Ιωάννου, συνοδεύεται από τη φωνή της εγκληματολογικής ψυχολόγου Εριέττας Δρακοπούλου, ενώ το σύνολο της παραγωγής – σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική και εφαρμογή AI – φέρει την υπογραφή του Αντώνη Αγγελίδη, αντιπροέδρου του σωματείου.



Το μήνυμα: “Γίνε η φωνή που δεν πρόλαβαν να έχουν”

Το βίντεο δεν στέκεται μόνο στην αναπαράσταση των θυμάτων. Καλεί την κοινωνία να δει, να ακούσει και να σταματήσει να προσπερνά τα σημάδια:

«Μην αγνοείτε τα σημάδια.»

«Ακούστε τις γυναίκες που μιλούν.»

«Δράστε πριν είναι αργά.»

Το τελικό μήνυμα του οργανισμού είναι ξεκάθαρο:

«Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος.»



Ποια ήταν τα θύματα – Οι υποθέσεις που σημάδεψαν τη χώρα

Γαρυφαλλιά Ψαρράκου – Φολέγανδρος, Ιούλιος 2021

Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στις διακοπές τους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, την έσπρωξε στα βράχια και την έριξε στη θάλασσα.

Ελένη Τοπαλούδη – Ρόδος, Νοέμβριος 2018

Βασανίστηκε, κακοποιήθηκε και δολοφονήθηκε από δύο άνδρες. Η υπόθεση αποτέλεσε ορόσημο στον δημόσιο διάλογο για τη γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Οι δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια.

Ερατώ Μανωλακέλλη – Λέσβος, Μάιος 2019

Δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της ενώ μιλούσε με φίλο της στο τηλέφωνο. Το παιδί τους κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Σοφία Σαββίδου & Πολυξένη Μπέρδου – Κηφισιά, Μάρτιος 2020

Πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ από τον πρώην σύζυγο της Πολυξένης. Η Σοφία έχασε τη ζωή της ως “παράπλευρη απώλεια”.

Δώρα Ζαχαριά – Ρόδος, Σεπτέμβριος 2021

Εκτελέστηκε από τον πρώην σύντροφό της με κυνηγετικό όπλο. Ο δράστης αυτοκτόνησε μετά το έγκλημα.

Κυριακή Γρίβα – Άγιοι Ανάργυροι, Απρίλιος 2024

Δολοφονήθηκε με μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει για βοήθεια. Η υπόθεση άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την ευθύνη της Αστυνομίας, καθώς ασκήθηκε δίωξη σε τέσσερις αστυνομικούς.



Το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος»

Ιδρύθηκε το 2021 από οικογένειες θυμάτων και επιστήμονες. Στόχος του είναι:

η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

η θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

η στήριξη επιζωσών και οικογενειών θυμάτων

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Το σωματείο αποτελείται από ψυχολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες και εθελοντές, που ενώνουν δυνάμεις για μια κοινωνία χωρίς πατριαρχικές δομές και στερεότυπα.

