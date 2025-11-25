Λύση στο θρίλερ γύρω από τον μαρτυρικό θάνατο της 75χρονης στη Σαλαμίνα φαίνεται πως έδωσαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς η νύφη της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ ως βασική ύποπτη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ομολογήσει την πράξη της.

Η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι της το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε βάναυση ληστεία. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών όμως πολύ γρήγορα διαπίστωσαν ότι το σενάριο ληστών που εισέβαλαν στο σπίτι δεν ταίριαζε με τα ευρήματα.

Το κίνητρο: Χρέη από τον τζόγο

Η γυναίκα που προσήχθη είναι η σύντροφος ενός από τους γιους της 75χρονης. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε συσσωρεύσει μεγάλα χρέη λόγω τζόγου και φέρεται να σκηνοθέτησε τη ληστεία προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από την πεθερά της.

Η ταυτοποίησή της βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί από τον χώρο του εγκλήματος, αλλά και σε αντιφάσεις που εντόπισαν κατά τις καταθέσεις.

Η αγριότητα του εγκλήματος που έβαλε σε υποψίες τις αρχές

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε τη σκληρότητα της επίθεσης: η 75χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ η ταραχή του χώρου δεν παρέπεμπε σε δράστες που δεν γνώριζαν την περιοχή ή το σπίτι.

Οι δράστες είχαν αρπάξει περίπου 5.000 ευρώ, ωστόσο το γεγονός ότι δεν φορούσαν μάσκες ούτε κουκούλες ενίσχυσε τις υποψίες πως η ηλικιωμένη πιθανόν τους αναγνώρισε.

Η έρευνα και τα δύο σενάρια

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εξέταζαν δύο πιθανά ενδεχόμενα:

Ληστεία από σκληρούς κακοποιούς, που δεν δίστασαν να επιτεθούν με βία ακόμη και σε μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Εμπλοκή προσώπου που γνώριζε το θύμα, με πρόσβαση σε πληροφορίες για χρήματα και κοσμήματα στο σπίτι.

Τελικά, το δεύτερο σενάριο επιβεβαιώνεται, καθώς η δράστιδα φέρεται να είχε εσωτερική πληροφόρηση αλλά και προσωπικό κίνητρο.

Τι ακολουθεί

Η ύποπτη κρατείται στη ΓΑΔΑ, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την άσκηση ποινικών διώξεων.

Το έγκλημα έχει προκαλέσει οργή και σοκ στη Σαλαμίνα, όχι μόνο για την αγριότητα της δολοφονίας, αλλά και για το γεγονός ότι –όπως όλα δείχνουν– η 75χρονη δολοφονήθηκε από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

