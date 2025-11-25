# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κιλκίς: Αιφνίδιος θάνατος 47χρονου αντισυνταγματάρχη στη Λέσχη Αξιωματικών

Βαριά ατμόσφαιρα επικρατεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τον ξαφνικό θάνατο 47χρονου αντισυνταγματάρχη, ο οποίος κατέρρευσε χθες το βράδυ στη Λέσχη Αξιωματικών Κιλκίς, χωρίς να μπορεί τελικά να κρατηθεί στη ζωή παρά τις άμεσες προσπάθειες συναδέλφων και γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο αξιωματικός – απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τάξης 2001 – έχασε απότομα τις αισθήσεις του εντός της ΛΑΦ. Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε άμεσα η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και την προσπάθεια των γιατρών, ο 47χρονος δεν ανταποκρίθηκε και κατέληξε λίγο αργότερα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στη θλίψη το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και ιδιαίτερα όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο αντισυνταγματάρχης υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως διοικητής του 506 Μ/Κ Τάγματος στο Πολύκαστρο, όπου είχε διακριθεί για τον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και τον χαρακτήρα του.

