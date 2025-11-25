48ωρη απεργία στα ταξί στις 2–3 Δεκεμβρίου: Γιατί ανεβάζει ταχύτητα η κλιμάκωση του κλάδου

Η Αθήνα –και όχι μόνο– αναμένεται να μείνει ξανά χωρίς ταξί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, καθώς η ΠΟΕΙΑΤΑ προκήρυξε 48ωρη πανελλαδική απεργία, καταγγέλλοντας ότι ο κλάδος έχει οδηγηθεί «στα όριά του» χωρίς καμία ουσιαστική ανταπόκριση από τα αρμόδια υπουργεία.

Η νέα κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των προειδοποιήσεων των τελευταίων μηνών, με τους ιδιοκτήτες ταξί να υποστηρίζουν ότι, παρά τον διάλογο με το υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει δοθεί λύση σε κανένα από τα βασικά αιτήματα που άπτονται της βιωσιμότητάς τους.

«Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια» λέει η ΠΟΕΙΑΤΑ

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι συζητήσεις με την κυβέρνηση δεν απέφεραν αποτέλεσμα, ενώ οι συνεχείς παρατάσεις και οι υποσχέσεις χωρίς πράξεις έχουν εξαντλήσει την υπομονή των επαγγελματιών:

«Παρά τα νομοσχέδια που πέρασαν, δεν υπήρξε επίλυση κανενός ζητήματος. Τα αιτήματά μας για τη βιωσιμότητα και την καθημερινότητα μένουν μετέωρα», αναφέρει η ΠΟΕΙΑΤΑ.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και αποφάσισε ομόφωνα:

48ωρη προειδοποιητική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου

Εντατικοποίηση κινητοποιήσεων με κάλεσμα για σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου

Ανοιχτό ενδεχόμενο για απεργίες διαρκείας, αν δεν υπάρξουν κυβερνητικές δεσμεύσεις



Τα βασικά αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Ο κατάλογος των διεκδικήσεων δείχνει εύρος αλλά και βάθος χρόνιων προβλημάτων του κλάδου:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης

Αυστηρότεροι έλεγχοι για περιστατικά «υποκλοπής έργου» από Ε.Ι.Χ.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά

Επανεξέταση του καθεστώτος εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες

Ολοκλήρωση εκκρεμών ρυθμίσεων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Αναπροσαρμογή τιμολογίου

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση



Παράλληλα, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι αναμένει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, με συμμετοχή του προεδρείου και των επικεφαλής των παρατάξεων του κλάδου.

Τι σημαίνει η νέα απεργία για τους πολίτες

Αν δεν υπάρξει ανατροπή, η πρωτεύουσα και οι μεγάλες πόλεις θα μείνουν χωρίς ταξί για δύο συνεχόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη μετακίνηση εργαζομένων, μαθητών και επισκεπτών — ειδικά εν μέσω περιόδου αυξημένης κίνησης λόγω εορτών.

Οι οδηγοί ταξί προειδοποιούν πως, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, ο Δεκέμβριος μπορεί να σηματοδοτήσει μια περίοδο παρατεταμένων κινητοποιήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Deepfakes στα σχολεία: Η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης που τρομοκρατεί μαθητές και γονείς