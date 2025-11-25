Μία ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και διορατική από τους απατεώνες που προσπάθησαν να την παγιδεύσουν, υποδυόμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. Το τηλεφώνημα που δέχτηκε το πρωί της Τρίτης κατέληξε όχι σε κλοπή, αλλά στη σύλληψη τεσσάρων μελών της σπείρας από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της παρουσιάζοντας μια απίθανη ιστορία: ότι το σπίτι της δήθεν έχει «ραδιενέργεια» και ότι για «λόγους ασφαλείας» έπρεπε να τυλίξει τα χρήματα και τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο, αφήνοντάς τα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων όπου θα τα «παρέδιδαν για έλεγχο».

Η γυναίκα, καταλαβαίνοντας πως κάτι δεν πάει καλά, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αξιωματικοί την καθοδήγησαν να υποδυθεί ότι συμμορφώνεται στις οδηγίες των απατεώνων, προκειμένου να στηθεί επιτόπου παγίδα.

Οι δράστες εμφανίστηκαν στο σημείο για να παραλάβουν το «δέμα» και τότε οι αστυνομικοί επενέβησαν, συλλαμβάνοντάς τους επ’ αυτοφώρω. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ εξετάζεται αν συνδέονται με παρόμοιες τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούν οι σπείρες εξαπάτησης, αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι τα θύματα να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία αντί να υποκύπτουν στον φόβο ή την πίεση των δραστών.

