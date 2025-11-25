Αγία Αικατερίνη, 25 Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά Κατερίνα!

Της Αγίας Αικατερίνης σήμερα, 25 Νοεμβρίου και γιορτάζουν οι Κατερίνες, να τους ευχηθούμε Χρόνια Πολλά!

Ποια ήταν όμως η Αγ. Αικατερίνη και γιατί έγινε Αγία;

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μαρτύρησε κατά την εποχή των βασιλέων Μαξιμιανού, Μαξεντίου και Μαξιμίνου. Με βασιλική καταγωγή, αφού ήταν κόρη του ηγεμόνος της Αλεξανδρείας, Κέστου, η Αικατερίνη φημιζόταν για το κάλλος και τη σοφία της.

Η μόρφωσή της ήταν βασισμένη στην αρχαία ελληνική παιδεία, στον Όμηρο, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Η μητέρα της Αικατερίνης ήταν κρυφή χριστιανή, αφού οι διωγμοί του Μαξιμιανού δεν της επέτρεπαν να φανερώσει την πίστη της.

Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, εκείνη δήλωσε " βρείτε ένα νέο να μου μοιάζει στα τέσσερα χαρίσματα που ομολογείτε, ότι ξεπερνώ τις άλλες νέες και τότε να τον κάνω σύζυγό μου, γιατί δεν καταδέχομαι να πάρω κατώτερό μου. Ψάξτε αν υπάρχει όμοιός μου στην ευγένεια, στον πλούτο, στη σοφία, και στην ωραιότητα. Αν του λείπει κάτι απ' αυτά δεν είναι άξιος για μένα".

Η μητέρα της απογοητευμένη πως αυτός ο άνδρας δεν θα βρισκόταν ποτέ, οδήγησε την κόρη της σε έναν πνευματικό ασκητή, που ζούσε έξω από την πόλη, για να ακούσει τη συμβουλή του. " Ξέρω έναν θαυμάσιο άνθρωπο, που σε υπερβαίνει σ' όλα τα χαρίσματα και σ' άλλα αναρίθμητα. Η ωραιότητά του νικά στη λάμψη τον ήλιο, η σοφία του κυβερνά όλα τα όντα, ο πλούτος του διαμοιράζεται σ' όλο τον κόσμο και δεν λιγοστεύει ποτέ, η ευγένειά του είναι ασύλληπτη και ακατανίκητη", της είπε, αναφερόμενος όμως στον Ιησού Χριστό!



Η Αικατερίνη νομίζοντας πως πρόκειται για επίγειο άρχοντα, απόρησε να τα χαρίσματα αυτά ήταν αληθινά και ζήτησε να τον συνατήσει! Τότε ο ασκητής της έδωσε μιά εικόνα της Παναγίας, που κρατούσε το θείο Βρέφος και της είπε: "Αυτή είναι η αειπάρθενος Μητέρα Εκείνου. Πάρε την και αφού κλείσης την πόρτα του δωματίου συ κάμε ολονύκτια προσευχή και παρακάλεσε αυτήν, που ονομάζεται Μαρία, να σου δείξη τον Υιόν της. Ελπίζω, ότι αν παρακαλέσεις με πίστη, θα σε ακούσει".

Πήρε η Αικατερίνη την εικόνα και όλη τη νύκτα κλεισμένη στο θάλαμό της προσευχόταν, όπως της είπε ο γέροντας. Από τον κόπο κοιμήθηκε και βλέπει σε όραμα την Παναγία με το θείο Βρέφος. Αλλά είχε στραμμένο το πρόσωπό του προς τη Μητέρα του, έτσι η κόρη έβλεπε τα νώτα του, επιθυμώντας να δη από μπροστά πήγε προς το άλλο μέρος, αλλά ο Χριστός έστρεφε πάλι το πρόσωπό του. Τούτο έγινε τρεις φορές.

Τότε άκουσε την Παναγία να λέει: " Κοίταξε, παιδί μου, τη δούλη σου Αικατερίνη, πόσο είναι ωραία και καλή". Το βρέφος αποκρίθηκε: " Είναι σκοτεινή και άσχημη, τόσο που δεν μπορώ να την δω καθόλου. Μητέρα μου, είναι αμαθής και πολύ χαμηλά όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάστασι, ώστε δεν πρέπει να με δει στο πρόσωπο. Ας πάει στο γέροντα, που της έδωσε την εικόνα και ας κάνη ό,τι θα την συμβουλεύσει και τότε θα με δει".

Την άλλη μέρα ξεκίνησε το πρωί με λίγες γυναίκες κι έφθασε στο κελλί του γέροντα. Με δάκρυα του διηγήθηκε το όραμα και του ζήτησε τη συμβουλή του. Ο όσιος διηγήθηκε όλα τα Μυστήρια της αληθινής πίστεως, αρχίζοντας από τη δημιουργία του ανθρώπου.

Αμέσως μετά η Αικατερίνη γύρισε στα ανάκτορα και όλη τη νύκτα την πέρασε προσευχόμενη μέχρι την ώρα που κοιμήθηκε και είδε σε οπτασία την Παρθένο με το βρέφος, που κοίτταζε την Αικατερίνη, με πολύ ιλαρότητα. Στην ερώτηση της Θεομήτορος αν ήταν τώρα αρεστή η κόρη, ο Δεσπότης απάντησε:

"Τώρα έγινε ένδοξη η άσχημη και σκοτεινή, η πτωχή και χωρίς γνώσι έγινε πλούσια και πάνσοφη, η καταφρονεμένη και άσημη έγινε ευγενής και ένδοξη. Είναι στολισμένη με τέτοια χαρίσματα, ώστε επιθυμώ να τη μνηστευθώ για νύφη μου άφθορη".

"Δεν είμαι άξια, Υπερένδοξε Δέσποτα, να βλέπω τη βασιλεία σου, αλλά αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου", απάντησε η Αικατερίνη. Η Θεοτόκος τότε πήρε το δεξί χέρι της κόρης και της είπε: " Δώσε της, παιδί μου, δακτυλίδι σαν αρραβώνα, για να την αξιώσης της βασιλείας σου". Τότε ο Κύριος της έδωσε ένα ωραίο δακτυλίδι λέγοντας:

"Σήμερα σε παίρνω για νύφη μου αιώνια και άφθορη. Να φυλάξης αυτή τη συμφωνία. Να μην πάρης άλλον νυμφίο στη γη".

Για την πίστη της αυτήν και την τόλμη της να την εκφράσει δημοσίως, η Αγία Αικατερίνη βασανίστηκε, φυλακίστηκε και τελικά μαρτύρησε με τον αποκεφαλισμό της στις 25 Νοεμβρίου του 307. Το τίμιο λείψανό της Άγιοι Άγγελοι το μετέφεραν στο όρος Σινά, όπου μέχρι σήμερα τιμούν την Αγία. Η μνήμη της εορτάζεται την ημέρα του μαρτυρίου της, στις 25 Νοεμβρίου.

Χρόνια πολλά στις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα!

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα στην απολογία του