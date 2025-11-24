Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Αμαλιάδα η είδηση του θανάτου γνωστού 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα του εντόπισε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, το οποίο αμέσως ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ενώ η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει σοκ σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση που θα ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη συνοδηγός