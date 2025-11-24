Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ξαφνική βλάβη στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου το ανακαινισμένο τμήμα του πρώτου ορόφου —στην πτέρυγα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών— πλημμύρισε, δημιουργώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και ασθενείς.

Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών ΓΝ Νίκαιας», η οποία καταγγέλλει ότι η αιτία του προβλήματος ήταν πιθανότατα βλάβη σε σωλήνα, με αποτέλεσμα να γεμίσει με νερά θάλαμος του ορόφου και να υπάρξει έντονη αναστάτωση εν ώρα λειτουργίας.

Οι φωτογραφίες δείχνουν νερά να τρέχουν από τα ταβάνια, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, η πλημμύρα επεκτάθηκε και στα ασανσέρ, φτάνοντας μέχρι το ισόγειο όπου στεγάζονται τα εργαστήρια του νοσοκομείου.

Η παράταξη των υγειονομικών επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας:

«Αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Άδωνι Γεωργιάδη! Δίνουν πακτωλούς χρημάτων σε ιδιώτες εργολάβους και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα να κάνουν σωστά τα έργα».

Κλείνοντας, θέτουν το ερώτημα:

«Ποιος θα απολογηθεί για ακόμη μία απαράδεκτη κατάσταση στο Νοσοκομείο Νίκαιας;»

Το περιστατικό έχει εντείνει τις αντιδράσεις εργαζομένων για την ποιότητα των έργων ανακαίνισης, την ώρα που οι ελλείψεις και οι πιέσεις στο ΕΣΥ παραμένουν οξυμένες.

