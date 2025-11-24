Νέες συνομιλίες που έφερε στο φως το MEGA αποκαλύπτουν τη διαμάχη του Σπύρου Μαρτίκα με τον φερόμενο ως αρχηγό κυκλώματος «επενδυτών» σε καζίνο, με αφορμή τα χρήματα που – σύμφωνα με τις αναφορές – έχασε η τότε σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Ο φαρμακοποιός φαίνεται να ζητά επίμονα την επιστροφή των ποσών, τα οποία φέρεται να χάθηκαν περισσότερο από έναν χρόνο πριν, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τι είχε δοθεί και σε ποιον. Από την πλευρά της Ανδριώτου, ξεκαθαρίζεται ότι εκείνη δεν έλαβε ποτέ το ποσό των 50.000 ευρώ που ισχυρίζονται μέλη του κυκλώματος.

Ακολουθούν οι διάλογοι όπως μεταδόθηκαν, αυτολεξεί:

Οι διάλογοι του Μαρτίκα με τον φερόμενο αρχηγό



Διάλογος 1

– Μαρτίκας: «Σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί έχει και η μικρή πρόβλημα. Η μικρή είναι να τρελαθεί».

– Αρχηγός: «Η μικρή πήρε λεφτά, μου είπε».

– Μαρτίκας: «Δεν πήρε ούτε ευρώ η μικρή».

– Αρχηγός: «Δεν πήρε από τον (υπαρχηγό) λεφτά;»

– Μαρτίκας: «Ούτε ευρώ δεν έχει πάρει».

– Αρχηγός: «Σοβαρά μιλάς; Τίποτα;».

– Μαρτίκας: «Θες να την πάρεις να το επιβεβαιώσεις;».

– Αρχηγός: «Ρε, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό».

Την περίοδο εκείνη, η Βρισηίδα Ανδριώτου φέρεται να είχε χάσει 50.000 ευρώ, με τον Μαρτίκα να προσπαθεί να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη, ενώ ο φερόμενος αρχηγός μεταθέτει τις ευθύνες σε άλλο μέλος της ομάδας.

Διάλογος 2

– Μαρτίκας: «Τα μόνα εφάπαξ ήταν 10.000 που έδωσε στην Βρισηίδα. Μαζί με τα 10.000, είναι 33.000 που έδωσε στην Βρισηίδα, πέντε μέρες μετά το γεγονός».

– Αρχηγός: «Ρε φίλε, δεν υπάρχουν 50.000;».

– Μαρτίκας: «Πας καλά; Αν ήταν 50.000, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο…».

– Αρχηγός: «Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Σπύρο, τώρα… Εσύ κάποια στιγμή μίλησες μαζί του και τον απείλησες;».

– Μαρτίκας: «Όχι, δεν τον απείλησα. Έχω τα μηνύματα να στα στείλω screenshot. Του λέω “δώσε μου τη ζωή μου πίσω”. Μου λέει “δεν έχω να σου δώσω τίποτα”. Και του λέω “είναι η τελευταία σου κουβέντα;”».

– Αρχηγός: «Προσπαθώ να βρω μία άκρη και λέω ότι γίνεται μία ραδιουργία… Εγώ έδωσα 50.000 και ξέρεις για ποιον τα έδωσα; Για τη Βρισηίδα».

– Μαρτίκας: «Πού είναι αυτά; Δεν της τα έχει δώσει».

– Αρχηγός: «Τα έδωσα για την Βρισηίδα».

– Μαρτίκας: «Έχει δηλαδή 50.000 για τη Βρισηίδα και δεν της τα έχει δώσει;».

– Αρχηγός: «Όταν βρεθούμε μπροστά σου, θα τον πάρω τηλέφωνο».

Παρά τους ισχυρισμούς του αρχηγού, το περιβάλλον της Ανδριώτου επιμένει ότι ποτέ δεν έλαβε το ποσό.

Οι συνομιλίες μετά την Πρωτοχρονιά

Παρά το αδιέξοδο, ο Σπύρος Μαρτίκας συνέχισε τις προσπάθειες να βρει λύση ακόμη και την Πρωτοχρονιά.

Διάλογος 3

– Μαρτίκας: «Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα χρονιά… Το μόνο που σου ζητάω, είναι αυτά τα 70.000 που είπες “δώστε τα να τελειώνουμε”, να σώσω τη ζωή μου και σας υπόσχομαι ότι τη στιγμή που μου τα δίνετε, θα κάνω επί τόπου story ότι είστε οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει».

– Αρχηγός: «Ναι, ρε μ…, τελείωσε, σου λέω. Κλείσε το τηλέφωνο και καλή χρονιά».

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι βρέθηκε εγκλωβισμένος, χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήματα που η τότε σύντροφός του είχε εμπιστευθεί σε εκείνον. Από την πλευρά της, η Βρισηίδα Ανδριώτου δηλώνει ότι δεν θα κινηθεί νομικά, αλλά εργάζεται σε πολλαπλές δουλειές για να καλύψει την οικονομική ζημιά.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνομιλίες, τις χρηματικές ροές και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, με νέα στοιχεία να προστίθενται καθημερινά στον φάκελο.

