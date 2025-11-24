# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα: 16χρονος οδηγείται σε φυλακές ανηλίκων

Πάτρα – Ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης στην Πάτρα κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε σε φυλακές ανηλίκων. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Ανακριτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ανήλικου.

Η Διαδικασία Απολογίας

Ο 16χρονος κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων Πατρών στις 9 το πρωί για να απολογηθεί. Η διαδικασία απολογίας του ενώπιον του Ανακριτή διήρκεσε αρκετές ώρες, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο κτήριο.

Τα Γεγονότα της 16ης Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν γνωριστεί και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω του Instagram. Το ραντεβού τους ορίστηκε σε έναν δρόμο της Πάτρας.

Εκεί, ο 16χρονος, ο οποίος γνώριζε ήδη το ανήλικο θύμα, τη συνάντησε και, ασκώντας βία, την οδήγησε σε ένα απόμερο σημείο – το προαύλιο ενός σχολείου. Σε εκείνο το σημείο, όπως αναφέρεται, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η Ιατροδικαστική Εξέταση

Η 12χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της για σεξουαλική βία. Αυτό το κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο στάθηκε καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης.

