Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση στο Λουτράκι, όπου 55χρονη δασκάλα κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θωπεία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, ο πρώην σύζυγός της διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης επί 30 χρόνια.

Μιλώντας στο LiveNews, ο άνδρας ανέφερε ότι το ζευγάρι χώρισε κοινή συναινέσει την 1η Μαρτίου, τονίζοντας ότι δεν έχει πλέον καμία επαφή μαζί της. Υποστηρίζει ότι η 55χρονη αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζεται «άμεση ψυχιατρική υποστήριξη».

«Επινοημένα όλα όσα είπε – Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε»

Ο πρώην σύζυγος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κακοποίησε τη γυναίκα, όπως εκείνη υποστηρίζει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η οικογένεια είχε επιχειρήσει κατά καιρούς να τη στηρίξει:

«Ότι είχε προβλήματα, είχε. Τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά και ηθικά. Δεν δεχόταν αξιολογήσεις. Δούλευε κανονικά στα σχολεία, διορίστηκε πριν τέσσερα χρόνια. Μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά έμεινε στην Κορινθία γιατί της άρεσε εκεί. Εμένα με άφησε με τα παιδιά και τους γονείς της».

Συμπληρώνει ότι τον κατηγορεί αδικαιολόγητα:

«Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου. Δεν έχουμε καμία επαφή. Και τώρα βγαίνει και λέει ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια; Όσοι μας ξέρουν, ξέρουν και την αλήθεια».

«Χρήζει βοήθειας – έχει ξεφύγει»

Στο ίδιο πνεύμα, υπογραμμίζει ότι δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον της λόγω των παιδιών τους, ωστόσο εξετάζει πλέον τις επιλογές του:

«Σκέφτομαι τα παιδιά. Αλλά και την υπόληψή μου. Αν το τραβήξει, θα αναγκαστώ κι εγώ να προστατευτώ. Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της. Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα. Της το είχα πει πριν γίνουν όλα αυτά».

Όπως σημειώνει, είχε προσπαθήσει να χωρίσουν ειρηνικά, όμως η ίδια φέρεται να προσπάθησε να «φουντώσει» το θέμα ακόμη και με αστυνομική εμπλοκή:

«Ήθελα να χωρίσουμε ήρεμα. Εκείνη ήθελε να καλέσει αστυνομία, να το χοντρύνει. Έχει ξεφύγει. Νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει ‘χάλια’ ή ‘ψυχοπαθής’. Δεν καταλαβαίνει ότι τα χρειάζεται».

