

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη περιοχή του Αλίμου η καταγγελία μιας γυναίκας για σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε νωρίς το πρωί της 20ης Νοεμβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς τη δουλειά της. Η υπόθεση φαίνεται πως δεν είναι μεμονωμένη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας ενδέχεται να έχει επιτεθεί και σε άλλες δύο γυναίκες.

Μιλώντας στην εκπομπή «LIVENews» του MEGA, ο Γιώργος Καλλιακμάνης περιέγραψε την επίθεση, αναφέροντας ότι η γυναίκα περπατούσε στις 06:30 όταν αντιλήφθηκε έναν άνδρα να την ακολουθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκείνος την πλησίασε, την άρπαξε και τη φίλησε στο στόμα.

Η αδελφή του θύματος, εμφανώς σοκαρισμένη, ανέφερε πως ο δράστης άγγιξε τη γυναίκα στο στήθος και στα γεννητικά όργανα, πριν εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει και να τρέξει προς τον χώρο εργασίας της για βοήθεια. Σύμφωνα με την ίδια, όταν η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό, ενημερώθηκε ότι έχουν σημειωθεί και άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή.

«Είναι ακόμα τρομαγμένη, φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη της», είπε χαρακτηριστικά η αδελφή της στην εκπομπή.

Όπως μεταδόθηκε, ο φερόμενος δράστης έχει προσεγγίσει τουλάχιστον ακόμη δύο γυναίκες, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν ακόμα καταθέσει επίσημη καταγγελία. Τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είναι: άνδρας μελαμψός, αδύνατος, μετρίου αναστήματος, ο οποίος κινείται με μια τσάντα πλάτης που φέρει λευκό σχέδιο.

Ο κ. Καλλιακμάνης απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές σε οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.

Η Αστυνομία εξετάζει τις καταγγελίες και συλλέγει στοιχεία για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη.

