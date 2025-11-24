Σκηνές θεομηνίας καταγράφονται στα Τζουμέρκα, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να συνέλθουν από τις εκτεταμένες ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Η περιοχή έχει πληγεί σοβαρά, με σπίτια, δρόμους και υποδομές να έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ενώ η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για νέα έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Οι εικόνες από τους οικισμούς είναι σοκαριστικές: δρόμοι που έχουν κοπεί στα δύο, άσφαλτος με τεράστιες υποχωρήσεις, αλλά και σημεία εντελώς απροσπέλαστα λόγω των φερτών υλικών. Στα Τζουμέρκα, σπίτια κυριολεκτικά «κρέμονται» πάνω από γκρεμούς, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν παρασύρει τμήματα της γης.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στον οικισμό Σγάρα, όπου η ορμή του ποταμού παρέσυρε μισό σπίτι, αφήνοντας το υπόλοιπο κομμάτι να γέρνει επικίνδυνα στο κενό. Κάτοικοι και συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπη και μπάζα, ενώ άλλα σπίτια στην περιοχή κινδυνεύουν με παρόμοια τύχη. Οι ζημιές εκτείνονται και σε καλλιέργειες, αλλά και στο δίκτυο ύδρευσης, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στους κατοίκους.

«Η Ήπειρος δεν μπορεί μόνη της» – Έκκληση Καχριμάνη για άμεση βοήθεια

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι ο όγκος των ζημιών ξεπερνά τις δυνατότητες των τοπικών αρχών.

«Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγεθος των απαιτήσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ήπειρος έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και χρειάζεται άμεση και ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Δήμους και υπηρεσίες της Περιφέρειας, που επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στα πιο προβληματικά σημεία.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί η ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να μην αποκοπούν οικισμοί και να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση για κατοίκους και συνεργεία. «Θα παραμείνω στο πλευρό των κατοίκων μέχρι να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητά της», πρόσθεσε.

Νέα έντονα φαινόμενα από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές αναμένονται να επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις των επόμενων ημερών δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια.

Αναλυτικά:

Από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Από την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη δυτική χώρα, στη βόρεια Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Με τα Τζουμέρκα και τη Δυτική Ελλάδα ήδη να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές, οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση αγωνίας ενόψει των νέων προειδοποιήσεων, φοβούμενοι περαιτέρω ζημιές και νέα επεισόδια πλημμυρών και κατολισθήσεων.

