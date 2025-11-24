Τροχαίο στην Εύβοια: Μητέρα τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στον 10χρονο γιο της

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στην Εύβοια, κοντά σε σχολική μονάδα, όταν μια μητέρα που περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου 500 μέτρα πριν από το Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή Καράμπαμπα της Χαλκίδας.

Η γυναίκα και το παιδί κινούνταν στην άκρη του δρόμου, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που πλησίαζε χτύπησε τη μητέρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως για να προσφέρει βοήθεια, ενώ περαστικοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο προσπαθώντας να στηρίξουν τη γυναίκα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας γιατρός, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το 10χρονο παιδί, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο σχολείο με τη βοήθεια άλλης μητέρας που έτυχε να περνά από το σημείο, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και ο πατέρας του, σύμφωνα με το evima.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά πεζοί και μαθητές σε περιοχές χωρίς βασικές υποδομές, όπως πεζοδρόμια και ασφαλείς διαδρομές προς τα σχολεία.

