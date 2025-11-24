# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Προσωπικός Αριθμός: Πώς εμφανίζεται στο κινητό μέσα από το νέο Gov.gr Wallet

Με τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet να βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, ο Προσωπικός Αριθμός (ο ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης κάθε πολίτη) έκανε επίσημα την εμφάνισή του και στο κινητό τηλέφωνο, διευκολύνοντας σημαντικά τις ψηφιακές και φυσικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο Προσωπικός Αριθμός ενσωματώνεται στο Wallet, δίνοντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στον νέο ψηφιακό τους αναγνωριστικό.

Πού εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός στο κινητό
Μέσα από το Gov.gr Wallet, ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται:

μαζί με τα ψηφιακά στοιχεία ταυτότητας,
σε ειδική ενότητα της εφαρμογής όπου συγκεντρώνονται τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη,
άμεσα διαθέσιμος ώστε να μπορεί να επιδειχθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο νέος αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης, απλοποιώντας διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν χρήση διαφορετικών εγγράφων ή στοιχείων.

Ευκολότερες συναλλαγές — λιγότερη γραφειοκρατία
Η παρουσία του Προσωπικού Αριθμού στο Wallet επιτρέπει πλέον:

γρηγορότερη αναγνώριση σε δημόσιες υπηρεσίες,
καλύτερη διασύνδεση των δεδομένων του πολίτη,
αποφυγή επαναλαμβανόμενων ελέγχων και αιτήσεων για στοιχεία που ήδη υφίστανται στο κράτος.
Η νέα λειτουργία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης κρίσιμων εγγράφων και δεδομένων, ώστε ο πολίτης να έχει τα βασικά του στοιχεία «πάντα μαζί του» μέσω του κινητού τηλεφώνου.

