Αγώνας με τον χρόνο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή 37χρονου που υπέστη ταυτόχρονα έμφραγμα και εγκεφαλικό

Μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις αεροδιακομιδής των τελευταίων μηνών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Κεφαλονιά, για τη μεταφορά ενός 37χρονου άνδρα που υπέστη ταυτόχρονη εμφάνιση εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ασθενής, διαβητικός με επιβαρυμένο ιστορικό, παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, γεγονός που καθιστούσε κρίσιμη κάθε καθυστέρηση.

Ο 37χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι χρειαζόταν άμεση μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο της Πάτρας. Ωστόσο, η κακοκαιρία που έπληττε το Ιόνιο και η έλλειψη διαθέσιμου αεροπορικού μέσου κατέστησαν αδύνατη την άμεση αεροδιακομιδή του.

Για περισσότερες από 24 ώρες η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη. Οι ισχυροί άνεμοι και οι χαμηλές νεφώσεις δεν επέτρεπαν τις πτήσεις ελικοπτέρων, ενώ οι γιατροί έδιναν μάχη για να σταθεροποιήσουν τον ασθενή μέχρι να καταστεί δυνατή η μεταφορά του. Η αναμονή, ωστόσο, επιβάρυνε σημαντικά την ήδη οριακή κατάσταση της υγείας του.

Τελικά, τις πρωινές ώρες της Κυριακής διαμορφώθηκαν κατάλληλες καιρικές συνθήκες και το ελικόπτερο AW-109 TREKKER —δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ελληνικό κράτος και στο ΕΚΑΒ— κατάφερε να απογειωθεί και να παραλάβει τον 37χρονο από το νησί. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται και να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

