32χρονος από τη Λάρισα σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σερβία – Υπό κράτηση ο οδηγός

Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 32χρονου Λαρισαίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Νόβι Σαντ, στη Σερβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το paidis.com, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις σερβικές αρχές. Το όχημα οδηγούσε συνομήλικός του φίλος, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο 60χρονος πατέρας του οδηγού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 32χρονος από τη Λάρισα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τη στιγμή του τροχαίου, η περιοχή δοκιμαζόταν από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, έντονη χιονόπτωση και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες – παράγοντες που εκτιμάται ότι μπορεί να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Οι έρευνες των σερβικών αρχών συνεχίζονται.

