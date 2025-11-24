Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βάρκιζα, όταν ομάδα ανηλίκων ενεπλάκη σε άγρια συμπλοκή η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ημεδαπών νεαρών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Οι εμπλεκόμενοι, όλοι ανήλικοι — τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί — φέρονται να ανήκουν σε διαφορετικές παρέες που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατά το παρελθόν έρθει ξανά σε αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά όμως η ένταση ξέφυγε, οδηγώντας σε αιματηρή σύγκρουση.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων. Οι δύο τραυματισμένοι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι νεαροί έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως και εξετάζονται τα αίτια της νέας συμπλοκής, καθώς φαίνεται πως οι δύο ομάδες είχαν συχνά εντάσεις και προηγούμενα.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εξεταστεί εάν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

