Άκης Τσελέντης: Αποκαλύπτει ότι νοσηλεύτηκε επί 50 ημέρες – «Έμεινα ακίνητος σε ένα κρεβάτι»

Για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον κράτησε στο νοσοκομείο για 50 ολόκληρες ημέρες μίλησε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook. Όπως περιγράφει, βρέθηκε «ακίνητος σε ένα κρεβάτι», ενώ έδινε τη δική του μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με χιούμορ αλλά και ευαισθησία, ο ίδιος ανέφερε ότι σε όσους τον ρωτούσαν για την υγεία του απαντούσε: «προσωπικά δεδομένα, ποτέ δεν ρωτάμε», τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού στην ιδιωτικότητα.

Ο κ. Τσελέντης ευχαρίστησε θερμά το «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη μακρά νοσηλεία του, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει πως «ο Άδωνις κάτι έκανε, ούτε κουνούπι δεν πέταγε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια και την ηρεμία του χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στιγμή που άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια του, γράφοντας ότι τα βλέμματα που αντίκρισε ήταν αυτά «του ανθρώπου-σύμβολο» για εκείνον, του καθηγητή Βαρώτσου.

Ολόκληρη η ανάρτησή του αναμένεται να προκαλέσει συγκίνηση, καθώς ο γνωστός σεισμολόγος μοιράζεται μια σπάνια, προσωπική στιγμή μέσα από τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του.

Διαβάστε ακόμα: Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 21χρονος που λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού – Αναζητείται συνεργός