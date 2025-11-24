Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του φονικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος φέρεται να δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί με τον μεγαλύτερό τους αδελφό, ηλικίας 48 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όπλο του εγκλήματος φαίνεται να ήταν ένα ψαλίδι, με το οποίο ο μικρότερος αδελφός φέρεται να κατάφερε θανάσιμα χτυπήματα στο θύμα. Ο μεγαλύτερος αδελφός ήταν και το πρόσωπο που λίγο μετά τις 05:15 το πρωί κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ., μιλώντας με τρεμάμενη φωνή για όσα είχαν συμβεί στο σπίτι τους.

Το σπίτι σε απομονωμένο σημείο

Τα τρία αδέλφια κατοικούσαν σε έναν χωματόδρομο στην περιοχή του Λουτρόπυργου, σε σημείο σχετικά απομονωμένο, χωρίς αρίθμηση, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 47χρονο σφαγμένο, ενώ ο 44χρονος παρουσίαζε τραύματα στο πρόσωπο – ένδειξη ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς πριν τη δολοφονία.

Πιθανοί λόγοι και σύλληψη

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καβγάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στην τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο 44χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς και διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών λόγω των δικών του τραυμάτων.

Στο σημείο ο ιατροδικαστής

Στο σπίτι στον Λουτρόπυργο μεταβαίνει ιατροδικαστής για τη μακροσκοπική εξέταση της σορού, που θα φωτίσει τα ακριβή αίτια και τον τρόπο θανάτου του 47χρονου.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την περιοχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και οι συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.

