Θλίψη στην Τύλισο για τον αιφνίδιο θάνατο 2χρονου κοριτσιού – Κατέρρευσε στο αυτοκίνητο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Τύλισο Ηρακλείου μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το παιδί παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία την ώρα που βρίσκονταν στον δρόμο. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το όχημα στην άκρη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βοηθήσει το μικρό κορίτσι. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, έχει άλλα δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Η τραγική απώλεια έχει συγκλονίσει όλο το χωριό, που συμπαραστέκεται στην οικογένεια μέσα στον ανείπωτο πόνο της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

