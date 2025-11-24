Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα, η καταβολή της πρόσθετης μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το ποσό καταβάλλεται αυτόματα σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ παράλληλα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να δουν αν ανήκουν στους δικαιούχους.

Κριτήρια ένταξης

Το επίδομα αφορά συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών.

Για τους άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 26.000 ευρώ εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται:

Συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, τεκμαρτό, φορολογούμενο ή μη) εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Ακίνητη περιουσία δικαιούχου, συζύγου/συμβιούντος και εξαρτώμενων τέκνων κάτω από τα οριζόμενα όρια βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι άλλοι εντάσσονται στους δικαιούχους

Η ενίσχυση θα δοθεί επιπλέον:

Σε συνταξιούχους που έλαβαν κύρια σύνταξη αναπηρίας από τον e-ΕΦΚΑ τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς.

Σε δικαιούχους σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σε άτομα που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και έχουν αναπηρία 100%, καθώς και σε όσους λαμβάνουν επιδόματα νόσου, ανικανότητας ή εξωιδρυματικό επίδομα.

Σε άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική προνοιακή παροχή για τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους αναφοράς.

Σε ανάδοχους γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε αναπηρικά προγράμματα και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση βάσει του Ν. 4538/2018.



Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Το ποσό των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη μεταβιβάσιμο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπόκειται σε κανενός είδους κράτηση.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, το επίδομα καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Η διαδικασία καταβολής ολοκληρώνεται αυτόματα, ενώ μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν άμεσα την επιλεξιμότητά τους.

