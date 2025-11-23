Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 23 Νοεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε στην πρώτη κατηγορία ποσό που ξεπερνούσε τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το υψηλό χρηματικό έπαθλο, η κληρωτίδα δεν ανέδειξε νικητή ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διπλό τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν οι:

11, 20, 21, 35, 36

και αριθμός Τζόκερ: 14.

Με το νέο τζακ ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των παικτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

