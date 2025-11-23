Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας: Καταδίωξη οδηγού που έτρεχε με 230 χλμ/ώρα. Θετικός σε αλκοτέστ. Βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που αστυνομικοί της Τροχαίας εντοπίζουν μέσω συσκευής ραντάρ έναν οδηγό να κινείται με 230 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου το όριο ταχύτητας είναι 100 χλμ/ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου και οδήγησε σε άμεση καταδίωξη από μοτοσικλετιστή της ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να εντοπίζουν την υπερβολική ταχύτητα και να ξεκινούν την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος. Μετά τη διακοπή της πορείας του, ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ο οποίος έδειξε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής γνωστοποίησε ότι το 24ωρο μεταξύ 21 και 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το λεκανοπέδιο, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης παραβατικής οδηγικής συμπεριφοράς.

Πραγματοποιήθηκαν 5.528 αλκοτέστ

Βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l

Ο οδηγός που εντοπίστηκε με 230 χλμ/ώρα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και θετική ένδειξη σε αλκοόλ, καθώς κρίθηκε ότι έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Νέα εξόρμηση – 107 παραβάσεις για αλκοόλ σε 24 ώρες

Σε δεύτερη στοχευμένη επιχειρησιακή δράση, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε σε:

6.023 ελέγχους

107 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

2 συλλήψεις για υψηλές ενδείξεις άνω των 0.60 mg/l

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με «αμείωτη ένταση», με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την αναχαίτιση επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο.

