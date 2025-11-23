Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην εκδήλωση για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μέγαρο Μουσικής. Τα μέτρα εντάσσονται στη «Στρατιωτική Ατζέντα 2030», ένα ευρύ πρόγραμμα μέριμνας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες ζωής, εργασίας και υγείας των στρατιωτικών.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η οικογένεια είναι ο αόρατος πυλώνας της άμυνας» και έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως σημείωσε, «ισχυρή άμυνα δεν υπάρχει χωρίς ένα συνεκτικό πλέγμα φροντίδας για τα στελέχη και τους δικούς τους».

Τα 7 μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός:



1. Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις 13% – 53%

Το νέο σύστημα αμοιβών αποσυνδέει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει ουσιαστικές αυξήσεις.

Ενδεικτικά:

Ταγματάρχης με 17 χρόνια υπηρεσίας: +321€/μήνα (19,2%).

Λοχαγός με 13 χρόνια υπηρεσίας: +276€/μήνα (18,2%).

Σε παραμεθόριες περιοχές οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω επιδομάτων, φτάνοντας έως και +1.000€ για ανώτερα στελέχη.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου.



2. Εξασφάλιση δωρεάν στέγης για μετατιθέμενα στελέχη

Προχωρά το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στις Ένοπλες Δυνάμεις:

10.454 νέες κατοικίες

7.030 ανακαινισμένες

Σύνολο: 17.484 σπίτια

Οι πρώτες 1.059 κατοικίες θα έχουν παραδοθεί έως το τέλος του 2026.



3. Φθηνότερο «Καλάθι Στρατιωτικής Οικογένειας»

Τα Στρατιωτικά Πρατήρια ενοποιούνται, εκσυγχρονίζονται και κεντρικοποιούν τις αγορές τους.

Στόχος: τα βασικά αγαθά να είναι 20%–23% φθηνότερα σε σχέση με την αγορά.



4. Στήριξη μητρότητας και παιδιών

Νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών έως το 2026.

Στόχος δημιουργίας Μαιευτικής και στο 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης.

Δωρεάν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων, με επέκταση και σε γυναίκες που επιλέγουν εθελοντική στράτευση.

Νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και αναβάθμιση υφιστάμενων.

Υποτροφίες και νέες φοιτητικές εστίες για παιδιά στρατιωτικών.



5. Ενίσχυση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση και ψηφιοποίηση, με τη συμβολή του Ιδρύματος Νιάρχος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Μηδενική συμμετοχή σε υγειονομικές δαπάνες όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε δημόσια νοσοκομεία.

Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος.

Σημαντικές δωρεές από Βαρδινογιάννη, Αγγελάκο, Ίδρυμα Λάτση και άλλους ενισχύουν τις υποδομές.



6. Στήριξη αποστράτων και ΑμεΑ

Δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων και ενισχύονται οι δομές φροντίδας στο ΝΙΜΤΣ.

Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία.



7. Υπηρεσιακές διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους

Με νέα υπουργική απόφαση θεσπίζονται:

Ειδικές γονικές άδειες.

Απαλλαγές από νυχτερινές υπηρεσίες για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Μειωμένο ωράριο.

Συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.



Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι τα μέτρα αποτελούν μια ολοκληρωμένη πολιτική και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. «Στο επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας βρίσκεται ο άνθρωπος», τόνισε, εκφράζοντας την πρόθεση να προχωρήσει και σε δεύτερο κύκλο μισθολογικών αυξήσεων.

Με την «Ατζέντα 2030», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή για τη στρατιωτική οικογένεια, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αναβαθμισμένες δομές και πραγματική στήριξη στην καθημερινότητά της.

