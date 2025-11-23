Ένα ακόμη περιστατικό νεανικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο, όταν ομάδα ανηλίκων ήρθε στα χέρια, με αφορμή – σύμφωνα με πληροφορίες – μια κοπέλα.

Ο καβγάς ξεκίνησε με έντονους διαπληκτισμούς, όμως σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, με τους νεαρούς να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, φαίνονται μαθητές να μετακινούν έναν κάδο απορριμμάτων στη μέση του δρόμου, με σκοπό να εμποδίσουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων όσο εξελισσόταν το επεισόδιο.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός ανήλικου πτυσσόμενο μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την έκταση του φαινομένου της οπλοφορίας μεταξύ μαθητών.

Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη συχνότητα τέτοιων επεισοδίων έξω από σχολεία.

