Ηράκλειο: Κατέρρευσε και πέθανε 41χρονος ενώ έπαιζε ρακέτες στην παραλία του Καρτερού

Σε τραγωδία κατέληξε η κυριακάτικη βόλτα ενός 41χρονου στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο, όταν κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε ρακέτες. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 16:00, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κάθισε για λίγο σε μια καρέκλα, προσπαθώντας να συνέλθει. Λίγο αργότερα σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όμως εκεί κατέρρευσε.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 41χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε προσπάθειες ανάνηψης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, με τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν να πιστέψουν την αιφνίδια απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

