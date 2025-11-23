Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Εύβοια – Συνελήφθη 45χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Πολιτικά Ευβοίας το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, με θύμα μία γυναίκα και δράστη τον 45χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο άνδρας –αλβανικής καταγωγής και ήδη γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές– επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Οι ακριβείς αφορμές του καβγά δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί βίαια χτυπήματα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων, οι οποίοι παρενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση και να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο για τη ζωή της γυναίκας.

Ο 45χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ το θύμα υπέβαλε μήνυση εναντίον του, ενεργοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται σε περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Οι Αρχές διερευνούν πλήρως το περιστατικό, ενώ λόγω του ιστορικού του δράστη εξετάζονται και προηγούμενες αναφορές που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

