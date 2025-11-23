Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Δήμο Καστοριάς μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις

Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Καστοριάς, έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία της 19ης Νοεμβρίου 2025. Η απόφαση εκδόθηκε άμεσα, μετά το αίτημα του δημάρχου Γιάννη Κορεντσίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Νοεμβρίου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται ταχεία ενεργοποίηση μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Η ισχύς της απόφασης καλύπτει διάστημα τριών μηνών, από τις 19/11/2025 έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε σε ενημέρωση του ΕΛΓΑ, καθώς οι ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής —κυρίως σε φασόλια και καλαμπόκι— είναι εκτεταμένες. Σύμφωνα με την Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα, οι παραγωγοί έχουν υποστεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα και ζητείται άμεση ενίσχυση.

Ο Δήμος Καστοριάς βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο ο συντονισμός να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερος, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης σε υποδομές και αγροτικές εκτάσεις.

