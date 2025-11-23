Αιματηρό επεισόδιο στο Λουτράκι: Πέντε άτομα σε καβγά με μαχαίρια, ένας στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Λουτράκι, όταν δύο παρέες συγκρούστηκαν έξω από νυχτερινό κέντρο, με αποτέλεσμα έναν τραυματισμό από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 04:30, όταν πέντε άτομα ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή. Τρεις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο άλλους, με ορισμένους από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μαχαίρια.

Ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος χτυπήματα στην κοιλιά, την πλάτη και στον δεξιό μηρό, και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος υπέστη ελαφρές αμυχές.

Η περιοχή αναστατώθηκε από το περιστατικό, με αστυνομικές δυνάμεις του ΑΤ Λουτρακίου να φτάνουν γρήγορα στο σημείο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής και έχουν κληθεί οι εμπλεκόμενοι να καταθέσουν. Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.

