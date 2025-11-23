# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο – Τέσσερις νοσηλεύονται

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύονται τέσσερις μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο μαζί με ακόμη 31 άτομα, 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Η λέμβος έγινε αντιληπτή από πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, κατά την οποία 31 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Τέσσερις μετανάστες όμως εμφάνιζαν έντονα σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πλήρωμα τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Ηράκλειο για νοσηλεία.

Από τα 31 άτομα που οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Ιεράπετρα, τρία ακόμη άτομα παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

