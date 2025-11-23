# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ο 84χρονος οδηγός δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα από το δυστύχημα που σκότωσε 75χρονη

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο της Παρασκευής στο Παγκράτι, όπου μια 75χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια της κόρης της. Ο 84χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο δυστύχημα υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία μνήμη από τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος προσπάθησε να ξεπαρκάρει όταν το όχημά του χτύπησε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Λίγο μετά, συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα και ο προφυλακτήρας εκτοξεύτηκε, τραυματίζοντας θανάσιμα την 75χρονη που περπατούσε μαζί με την κόρη της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ο οδηγός δήλωσε πως δεν έχει καθόλου καθαρή εικόνα για το τι συνέβη.
«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, δεν γνώριζε το θύμα και βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς δεν αισθανόταν καλά μετά το περιστατικό.

Όταν ρωτήθηκε αν το δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ξεπαρκάριζε, απάντησε: «Ναι, ναι».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 84χρονος όσο και η 58χρονη οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος συνελήφθησαν αρχικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

