Θεσσαλονίκη: Δύο κορίτσια 14 ετών βρέθηκαν ημιλιπόθυμα από κατανάλωση αλκοόλ - Στο νοσοκομείο η μία

Σε σοβαρό περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικες κλήθηκαν να επέμβουν οι αρχές στην παραλία της Καλαμαριάς, όπου δύο 14χρονα κορίτσια από τη Γεωργία βρέθηκαν πεσμένα στο δρόμο σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μία ανήλικη βρέθηκε σχεδόν ημιλιπόθυμη και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ η δεύτερη οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας–Τριανδρίας για προστατευτική φύλαξη. Λίγο αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι δύο 14χρονες είχαν προμηθευτεί δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα από μίνι μάρκετ της περιοχής και τα κατανάλωσαν μαζί με άλλες φίλες τους. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν βρέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά την ανατροπή φορτηγού – Δύο τραυματίες και κλειστές λωρίδες