Έξυπνες κάμερες σε 600 λεωφορεία της ΟΣΥ: Πώς θα καταγράφουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο

Σημαντική αναβάθμιση στον τρόπο ελέγχου της κυκλοφορίας και των παραβάσεων φέρνει το νέο σχέδιο της ΟΣΥ, καθώς 600 λεωφορεία θα εξοπλιστούν με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζουν τροχαίες παραβάσεις αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η προμήθεια περιγράφεται στον διαγωνισμό για το «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων», ένα έργο αξίας άνω των 1,56 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με χρόνο υλοποίησης 12 μηνών. Η προθεσμία για υποβολή προσφορών έχει οριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου.

Πιλοτική λειτουργία και πρώτα αποτελέσματα

Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε 10 λεωφορειακές γραμμές της Αττικής, όπου οι κάμερες καταγράφουν οχήματα που κινούνται παράνομα στη λεωφορειολωρίδα, παράνομη στάθμευση και άλλες παραβάσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι νέες 600 κάμερες ενισχύουν ένα μέτρο που αποδίδει. Όπως ανέφερε, όσο προστατεύονται οι λεωφορειολωρίδες, τόσο βελτιώνεται η ταχύτητα των δρομολογίων — κάτι που αντιλαμβάνεται άμεσα ο επιβάτης.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η σωστή λειτουργία ενός δικτύου που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Με τον αλγόριθμο ήδη εκπαιδευμένο στην πιλοτική φάση, το υπουργείο προχωρά στη δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των παραβάσεων «με ακρίβεια και διαφάνεια».

Τι θα καταγράφουν οι κάμερες

Το νέο σύστημα θα συλλέγει και θα αναλύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με:

- κυκλοφοριακές συνθήκες,

- φθορές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο (όπως λακκούβες και ρωγμές),

- τροχαίες παραβάσεις γύρω από το λεωφορείο, όπως παράνομη στάση, παραβίαση σηματοδότη ή κίνηση οχημάτων στη λεωφορειολωρίδα.

Σκοπός είναι η βελτίωση των δρομολογίων, η ενίσχυση της ασφάλειας και η ταχύτερη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για περιστατικά που χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και τον σχεδιασμό πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Οι κάμερες υψηλής ανάλυσης, οι αισθητήρες IoT και οι αλγόριθμοι AI θα αναγνωρίζουν οχήματα και παραβάσεις, ενώ το λογισμικό θα μετατρέπει τις ροές βίντεο σε αναλυτικά στοιχεία. Το σύστημα θα μπορεί να προβλέπει κυκλοφοριακές συνθήκες, αλλά και να ειδοποιεί για συμβάντα ή φθορές στο οδόστρωμα.

Η κεντρική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

1. Εντοπισμό παραβάσεων ΚΟΚ και αυτόματη αποστολή των κλήσεων στη θυρίδα του πολίτη.

2. Παρακολούθηση στόλου, με ζωντανή εικόνα της κυκλοφορίας.

3. Έλεγχο δομικής υγείας δρόμων και ταξινόμηση φθορών.

4. Οπτικοποίηση στατιστικών με χάρτες θερμότητας, γραφήματα και πίνακες.

Οι αλγόριθμοι AI έχουν εκπαιδευτεί με πραγματικά δεδομένα, επιτρέποντας στο σύστημα να ταξινομεί οχήματα και να υπολογίζει στοιχεία όπως αριθμό οχημάτων, ταχύτητες, επίπεδα συμφόρησης και εκπομπές CO₂.

Νομικό πλαίσιο και προστασία δεδομένων

Το έργο υλοποιείται βάσει του άρθρου 107 του νέου ΚΟΚ, που προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και καμερών για διαπίστωση παραβάσεων. Η ΟΣΥ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πλήρους συμμόρφωσης με το GDPR, ώστε η επεξεργασία δεδομένων να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Το σύστημα θα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το Μητρώο Οχημάτων, την ΑΑΔΕ και το Μητρώο Πολιτών.

Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

- 900.000 ευρώ για το βασικό έργο (1.116.000 ευρώ με ΦΠΑ)

- 360.000 ευρώ ως δικαίωμα προαίρεσης (446.400 ευρώ με ΦΠΑ) για επέκταση έως 40%

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Η πιλοτική περίοδος θα επιτρέψει την προσαρμογή του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες, ενώ ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΟΣΥ στη νέα πλατφόρμα.

