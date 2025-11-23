Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας–Χορτιάτη, μετά από βίαιο περιστατικό σε πάρκο στην περιοχή, όπου επιτέθηκαν σε ομάδα ανηλίκων με σκοπό τη ληστεία.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους που αναζητείται, πλησίασαν το βράδυ της Πέμπτης παρέα παιδιών και τους ζήτησαν με απειλές χρήματα. Όταν εκείνα αρνήθηκαν, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των ανήλικων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για:

απόπειρα ληστείας

σωματική βλάβη

επικίνδυνη σωματική βλάβη σε αδύναμα άτομα



Συλλήψεις γονέων

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, όπως προβλέπει ο νόμος όταν ανήλικοι τέκνα εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται, με τις αρχές να αναζητούν τον τέταρτο νεαρό που συμμετείχε στην επίθεση.

