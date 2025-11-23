Μια νέα έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής» καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων γύρω από την οπλοκατοχή και αναδεικνύει μια εικόνα που προκαλεί έντο προβληματισμό. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (78%) απορρίπτει την κατοχή όπλων, ενώ το 13% δηλώνει υπέρ και περίπου ένας στους δέκα θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».

Ποιοι εμφανίζονται πιο θετικοί – Ανησυχητικά τα ποσοστά σε νεαρούς άνδρες

Η αποδοχή της οπλοκατοχής δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στον πληθυσμό – και συγκεκριμένα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά:

Άνδρες υπέρ της οπλοκατοχής: 19% (έναντι μόλις 6% των γυναικών)

Νεότερες ηλικίες (Gen Z): 28% αποδοχή, το υψηλότερο ποσοστό



Συνδυασμός νεότητας + ανδρικού φύλου: δείχνει την πιο έντονη ανοχή απέναντι στα όπλα

Το γεγονός ότι οι νεαροί άνδρες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικής στάσης αποτελεί ένα από τα πιο προβληματικά ευρήματα της έρευνας, καθώς αποτυπώνει μια γενιά που φαίνεται να προσεγγίζει την οπλοκατοχή με μεγαλύτερη επιτρεπτικότητα από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Ο ρόλος του πολιτικού προφίλ

Η στάση διαφοροποιείται έντονα και ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις:

29% αποδοχή στους δεξιούς

24% σε όσους έχουν θετική άποψη για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ

Η πολιτική ταυτότητα λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας στην ανοχή απέναντι στα όπλα.

Πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομα όπλα στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για την κυκλοφορία όπλων στη χώρα αποτυπώνουν τον πραγματικό κίνδυνο:

Σύνολο όπλων: 1.920.000

Αδήλωτα/παράνομα: 1.010.000

Δηλαδή, πάνω από το 50% των όπλων δεν βρίσκεται σε κανένα επίσημο μητρώο.

Η έρευνα δείχνει ότι:

Μόνο το 26% πιστεύει ότι «ένα όπλο προστατεύει την οικογένεια»

Το 82% θεωρεί ότι αυξάνει βία και ανθρωποκτονίες

Παράλληλα, η διακίνηση όπλων στο darkweb συνεχίζεται, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ.

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα περιστατικά

Περιοχές με υψηλή συχνότητα παραβάσεων:

Αθήνα

Κρήτη

Πελοπόννησος

Θεσσαλονίκη

Το πιο ανησυχητικό εύρημα: η ανοχή των νέων ανδρών

Από όλα τα δεδομένα της έρευνας, το πιο ανησυχητικό είναι η αυξημένη θετικότητα των νεότερων ανδρών απέναντι στην οπλοκατοχή. Σε μια περίοδο που η κοινωνική ζωή γίνεται πιο ασταθής, η επιρροή των social media είναι έντονη, και η κουλτούρα της «αυτοάμυνας» διαδίδεται διαδικτυακά, το 28% της Gen Z που βλέπει θετικά τα όπλα —σε συνδυασμό με το 19% των ανδρών συνολικά— αποτελεί σοβαρό προειδοποιητικό σήμα. Η αυξημένη ανοχή σε ένα εργαλείο που συνδέεται άμεσα με βία, εγκληματικότητα και θανατηφόρα περιστατικά δεν είναι απλώς μια στατιστική· είναι δείκτης μιας κοινωνικής μετατόπισης που χρειάζεται άμεση προσοχή πριν παγιωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Λούτσα: Τρεις πεζοί παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο – Ένας νεκρός