Η παρατεταμένη κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει Κέρκυρα και Ήπειρο, αφήνοντας πίσω της κατεστραμμένους δρόμους, κατολισθήσεις, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα πρόσβασης. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων, το έδαφος έχει κορεστεί από τις αλλεπάλληλες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων καταστροφών. Οι αρχές παραμένουν σε 24ωρη ετοιμότητα, καθώς από τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Κέρκυρα: Έδαφος κορεσμένο, κατολισθήσεις και φόβος για νέες ζημιές

Στην Κέρκυρα, η εικόνα παραμένει δύσκολη. Αν και συνεργεία έχουν απομακρύνει λάσπες και φερτά υλικά, το έδαφος εξακολουθεί να είναι ασταθές. Ακόμη και η χθεσινή πιο ήπια βροχόπτωση ήταν αρκετή για να διατηρήσει το υπέδαφος μουσκεμένο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σε αρκετά σπίτια, κυρίως σε ψηλότερες περιοχές, το υπέδαφος έχει διαβρωθεί, αυξάνοντας την επικινδυνότητα. Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου η μία λωρίδα παραμένει κλειστή λόγω χωμάτων, δέντρων και ξύλων.

Οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας: «Χρειάζεται σοβαρή μελέτη για να επουλώσουμε τις πληγές»

Ο δήμαρχος Γιώργος Μαχειμάρης περιέγραψε την κατάσταση ως «δραματική» σε 20 κοινότητες, με:

προβλήματα υδροδότησης

διακοπές ρεύματος

κατεστραμμένη πρόσβαση

υψηλή επικινδυνότητα για τους κατοίκους

Όπως τόνισε, επιχειρούν συνεχώς Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια, Δήμος και ΕΜΑΚ, ενώ όλα τα σχολεία και τα πολιτιστικά κέντρα παραμένουν κλειστά.

Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, επιχειρήσεις διάσωσης και πρώτα χιόνια

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Ιωάννινα

Συνεχίζεται η βροχόπτωση.

Στην Πεδινή έχουν σχηματιστεί μεγάλες λίμνες.

Τμήματα δρόμων πλημμύρισαν, ενώ σήμερα μέρος των υδάτων υποχώρησε.

Η θερμοκρασία έπεσε σημαντικά και στα γύρω βουνά εμφανίστηκαν τα πρώτα χιόνια.



Επιχειρήσεις διάσωσης σε Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα

Στη Φιλιππιάδα, η Ειδική Διασωστική Ομάδα Πρέβεζας απεγκλώβισε άλογο που είχε βυθιστεί στις λάσπες.

Σε Τζουμέρκα και Άγναντα, η Πυροσβεστική μετέφερε ακόμα και ιατρικό εξοπλισμό σε κατοίκους που είχαν ανάγκη.

Υποδομές υπό κατάρρευση

Πολλοί δρόμοι παραμένουν κατεστραμμένοι ή κλειστοί.

Υπάρχουν διακοπές ρεύματος και προβλήματα υδροδότησης.



Η πρόγνωση του καιρού

Αύριο αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση.

Από μεθαύριο προβλέπεται νέα επιδείνωση με νέες βροχοπτώσεις σε Κέρκυρα και Ήπειρο.

