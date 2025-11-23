Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), όταν καβγάς μεταξύ μαθητών εξελίχθηκε σε σοβαρή συμπλοκή και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συμπλοκή ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές και στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, όμως οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Μετά από καταθέσεις και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες και εντόπισε τρεις 16χρονους σε κοντινή περιοχή. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε πάνω τους πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών. Οι δύο ομολόγησαν ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

