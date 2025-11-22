Το περιστατικό στο Λουτράκι, όπου μια 55χρονη δασκάλα κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής την θώπευσε, συνεχίζει να προκαλεί σάλο και έντονες αντιδράσεις. Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εμφανίστηκε με διαφορετικό τόνο, αναγνωρίζοντας ότι ίσως αντιμετώπισε με υπερβολική αυστηρότητα το συμβάν, επιμένοντας όμως ότι όσα κατήγγειλε συνέβησαν.

«Μπορεί να ήμουν λίγο πιο αυστηρή, ίσως να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη. Με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος. Το περιστατικό όμως συνέβη», ανέφερε η εικαστικός, σημειώνοντας πως τα παιδιά συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι κάποιο άγγιγμα μπορεί να είναι ακατάλληλο. «Τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξουν τη δασκάλα άμα την αγαπάνε. Αλλά χρειάζονται όρια από γονείς και εκπαιδευτικούς».

Σύμφωνα με την ίδια, η καταγγελία έγινε «για προστασία»:

«Το έκανα για το παιδάκι και για τους γονείς του. Να καταλάβουν μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος στη διαπαιδαγώγησή του ή μήπως πρέπει να το δει κάποιος ειδικός. Η μαμά του παιδιού μου μίλησε άσχημα και είπε ότι φταίω εγώ. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Κατηγορίες για αδράνεια στη σχολική διοίκηση

Η 55χρονη επιρρίπτει ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να «θάψουν» το ζήτημα.

«Ενημέρωσα δασκάλα και διευθυντή και δεν έκαναν τίποτα. Μετά από τέσσερις μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία», είπε, ανακαλώντας και περιστατικό προηγούμενων ετών σε άλλο σχολείο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίστηκε άμεσα.

«Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια»

Σε μια απρόσμενη προσωπική εξομολόγηση, η δασκάλα αποκάλυψε ότι στον γάμο της υπήρξε θύμα κακοποίησης:

«Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη. Ζούσα με κακοποιητή, χειραγωγό, ναρκισσιστή. Έζησα ό,τι πιο φρικτό». Η ίδια υποστήριξε ότι μετά τον χωρισμό της βρήκε στήριξη στην πίστη.

Έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Οι δηλώσεις της δασκάλας προκάλεσαν οργή στα social media. Πολλοί χρήστες αμφισβητούν την καταγγελία της, ενώ αρκετοί θέτουν ζήτημα επιστημονικής επάρκειας και καταλληλότητας για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου:

«Αλλάξτε τον χαρακτηρισμό “εκπαιδευτικός”. Είναι εικαστικός. Μη διασύρετε τον τίτλο».

«Η συγκεκριμένη δεν αξίζει να λέγεται εκπαιδευτικός».

«Απόλυτη ασχετοσύνη και κακοήθεια – επικίνδυνη».

Άλλοι σχολιάζουν πως χρειάζεται έλεγχος της ψυχικής της κατάστασης πριν συνεχίσει να διδάσκει.

Τι αποφάσισε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Κορινθίας έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την υπόθεση, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί μετακίνησε την 55χρονη σε άλλη σχολική μονάδα.

Η υπόθεση συνεχίζει να διχάζει τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, ενώ αναμένεται η επίσημη έκθεση της ΕΔΕ για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτα μέτρα στην Αθήνα: Ο Δήμος σε 24ωρη ετοιμότητα λόγω κακοκαιρίας