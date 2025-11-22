Αναστάτωση προκάλεσε στο Πέραμα η άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας 12χρονος μαθητής έξω από σχολείο της περιοχής, το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου. Το παιδί περίμενε τη μητέρα του, η οποία είχε μεταβεί στη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος του επιτέθηκε απρόκλητα.

Οι δαγκωματιές ήταν πολλαπλές και σοβαρές, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και φέρεται να έχει επιτεθεί και σε άλλα άτομα στο παρελθόν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Η καταγγελία της μητέρας

Η μητέρα του παιδιού μίλησε για τις στιγμές τρόμου, περιγράφοντας και τη στάση του ιδιοκτήτη του ζώου:

«Ο κύριος ήταν απαθέστατος. Ήξερε πολύ καλά πώς να ενεργήσει σε περίπτωση δαγκώματος. Του έλεγα γιατί το ζώο δεν έχει φίμωτρο και δεν μου απαντούσε. Δεν γίνεται το παιδί μου να είναι τρομοκρατημένο και να πονάει. Θα κινηθώ νομικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν θέλω την ευθανασία του ζώου· θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος».

Η οικογένεια αναμένεται να καταθέσει μήνυση, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος βρέθηκε χωρίς φίμωτρο ή έλεγχο σε σχολικό χώρο.

Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παιδιών σε δημόσιους χώρους και την ανάγκη οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων να τηρούν τους κανόνες που προβλέπει ο νόμος, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις.

