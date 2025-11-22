Μάχη για τη ζωή δίνει ο 18χρονος Μάριος στο Τορίνο – Σε νέο χειρουργείο την Κυριακή

Συγκίνηση και αγωνία προκαλεί η περιπέτεια υγείας του 18χρονου Μάριου, ο οποίος συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη μετά τη σοβαρή μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο του Τορίνο. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του νεαρού ασθενούς, ενώ αναμένεται να μπει ξανά στο χειρουργείο την Κυριακή, σε μια ακόμη κρίσιμη επέμβαση.

Η μητέρα του, με συγκλονιστικά λόγια, περιγράφει την καθημερινή τους μάχη: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και πολλές μάχες να δώσουμε». Το οικογενειακό περιβάλλον παραμένει στο πλευρό του Μάριου, ενώ χιλιάδες πολίτες στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης από όλη την Ελλάδα.

Παρά τις δυσκολίες, οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας του. Ο 18χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική αλλά σταθερή.

Η ιστορία του έχει κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, με πολλούς να εκφράζουν τη στήριξή τους και να ζητούν να υπάρξει συνεχής ενημέρωση για την πορεία του. Για όλους, ο Μάριος αποτελεί σύμβολο δύναμης και επιμονής.

