Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ η δράση της συμμορίας Ρομά που άδειαζε χρηματοκιβώτια και τα ξόδευε στο καζίνο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο-ντοκουμέντο φέρνει στο φως τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν οι τέσσερις Ρομά που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν «ρημάξει» εταιρείες σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική, αρπάζοντας χρηματοκιβώτια και στη συνέχεια… εξαφανίζοντας τα χρήματα στο καζίνο.

Συλλήψεις μετά από μήνες ερευνών

Το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους τέσσερις δράστες, δύο Αλβανούς Ρομά και δύο Έλληνες Ρομά, όλοι κάτοικοι του οικισμού Υψωμάτων Διαβατών. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν πραγματοποιήσει σειρά διαρρήξεων σε επιχειρήσεις αλλά και οικίες, αφαιρώντας χρηματοκιβώτια, κοσμήματα και μετρητά.

Παρότι στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονταν ως άστεγοι ή σκηνίτες, ζούσαν σε πολυτελείς μονοκατοικίες και ήταν ιδιαίτερα συχνοί επισκέπτες του καζίνο, όπου ξόδευαν μεγάλο μέρος από τα κλοπιμαία.

Τζίπ, κλεμμένα αυτοκίνητα και διαρρηκτικά εργαλεία

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε τέσσερα ιδιόκτητα οχήματα τύπου τζιπ, καθώς και δύο αυτοκίνητα που είχαν κλέψει σε παλαιότερες ενέργειές τους. Και τα δύο κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Κατά τη μεγάλη επιχείρηση σύλληψης την περασμένη Πέμπτη, η Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε:

- τα τέσσερα οχήματα της ομάδας

- χρηματικά ποσά

- ασύρματο συντονισμένο σε συχνότητα της ΕΛ.ΑΣ.

- φακούς κεφαλής, κόφτες, τσεκούρια

- ρολόγια και κοσμήματα που διερευνάται αν προέρχονται από κλοπές

Το βίντεο από τη Χαλάστρα

Το Thestival.gr δημοσίευσε βίντεο όπου αποτυπώνεται ένα από τα χτυπήματα της συμμορίας στη Χαλάστρα. Στόχος, μια εταιρεία που εμπορεύεται κρέατα. Οι δράστες φαίνονται να κινούνται γρήγορα και οργανωμένα, αφαιρώντας από το χρηματοκιβώτιο το ποσό των 500 ευρώ.

