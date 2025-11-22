Μια 39χρονη γυναίκα, δασκάλα, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από τρεις άνδρες και περιγράφει μια εξαιρετικά βίαιη εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες την κακοποίησαν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας. Η ίδια δηλώνει πεπεισμένη ότι της έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της και πως όταν συνήλθε βρέθηκε στο σπίτι της, βαριά χτυπημένη.

Οι μαρτυρίες της στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» είναι συγκλονιστικές.

«Οι βιαστές μου κυκλοφορούν ελεύθεροι»

Όπως περιγράφει, βρισκόταν σε κατάστημα και έπινε πορτοκαλάδα, όταν άρχισε να αισθάνεται έναν ξαφνικό, έντονο πονοκέφαλο. Θυμάται μόνο την παρουσία τριών θαμώνων, τους οποίους —όπως λέει— δεν γνώριζε προσωπικά.

Λίγο αργότερα, άρχισε να χάνει τη μνήμη της. Η επόμενη εικόνα που έχει, είναι να ξυπνά στο κρεβάτι του σπιτιού της, με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

«Με χτυπούσαν με γροθιές και με πορτατίφ»

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι οι τρεις άνδρες την οδήγησαν σε πλήρη αδυναμία και στη συνέχεια την κακοποίησαν:

«Άρχισαν να με σπάνε στο ξύλο, με γροθιές και με ένα πορτατίφ. Ξύπνησα και βρήκα το σπίτι μου γεμάτο σπασμένα αντικείμενα. Έχω μόνιμη βλάβη στο σώμα μου, που σύμφωνα με την τελευταία εξέταση έχει επιδεινωθεί. Περιμένω να κάνω χειρουργείο. Δέχθηκα και απειλές από το περιβάλλον ενός από τους κατηγορούμενους», σημειώνει.

Η 39χρονη περιγράφει τρεις συγκεκριμένες σκηνές που, όπως λέει, έχουν χαραχτεί στη μνήμη της:

– να τη χτυπούν,

– να τους εκλιπαρεί να σταματήσουν,

– να προσπαθεί να τους απωθήσει χωρίς να έχει τη δύναμη.

Δηλώνει επίσης ότι πέρασε και «δευτερογενή βιασμό», εννοώντας την αναβίωση του τραύματος μέσω διαδικασιών που ακολούθησαν.

Προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Μέσω του συνηγόρου της, έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο με στόχο η υπόθεση —την οποία θεωρεί ότι «δεν έλαβε τη δέουσα προσοχή»— να επιστρέψει στο ακροατήριο, ώστε οι κατηγορούμενοι να δικαστούν για βιασμό.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις άνδρες αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι δεν της έριξαν καμία ουσία και ότι όσα έγιναν —όπως λένε— συνέβησαν με συναίνεση.

Σε αναμονή της απόφασης

Υπόθεση και κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον εν αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει τα επόμενα βήματα.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Ανδρέας: Τι γνωρίζεται για τον πολυούχο της Πάτρας