Κηφισιά: Σύλληψη γνωστού τράπερ και του μάνατζέρ του για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

Συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης δύο άνδρες στην Κηφισιά, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας στο όχημά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 22:40, οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτη την κίνηση ενός αυτοκινήτου και προχώρησαν στη διακοπή του για έλεγχο. Στο εσωτερικό του οχήματος επέβαιναν ένας 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, γνωστός τράπερ, καθώς και ο 22χρονος μάνατζέρ του.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρχές.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συνέχεια της προανάκρισης.

