Τροχαία Αττικής: Πάνω από 5.000 αλκοτέστ μέσα σε ένα βράδυ – 91 παραβάσεις και 4 συλλήψεις

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Από το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22/11, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας πραγματοποίησαν 5.528 ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, ενώ τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας ένδειξη άνω των 0.60 mg/l — σύμφωνα με την Αστυνομία, σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξαν και επιπλέον αξιόποινες συμπεριφορές.

Οδηγούσε με 230 χλμ./ώρα στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ξεχωρίζει η περίπτωση οδηγού που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 22/11 να κινείται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας με 230 χιλιόμετρα την ώρα, ξεπερνώντας κατά 130 χλμ./ώρα το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου και στη συνέχεια βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Η Τροχαία Αττικής υπογραμμίζει ότι οι προληπτικοί έλεγχοι «σώζουν ζωές» και θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα και ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ και σε επικίνδυνες πρακτικές οδήγησης.

