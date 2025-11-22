Δύο οδηγοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ) για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο Παγκράτι και στοίχισε τη ζωή σε μια 75χρονη γυναίκα. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και, λίγες ώρες αργότερα, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ένας από τους εμπλεκόμενους είναι 84χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να παραβίασε την προτεραιότητα, προκαλώντας τη σύγκρουση. Ο δεύτερος είναι 57χρονος, οδηγός του άλλου οχήματος, του οποίου ο προφυλακτήρας αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε το θύμα.

Και στους δύο έγινε αλκοτέστ, ενώ λήφθηκε και δείγμα αίματος για έλεγχο χρήσης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι είχαν καταναλώσει κάποια ουσία. Αμφότεροι διέθεταν νόμιμες άδειες οδήγησης και έγκυρα έγγραφα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 84χρονος επιχειρούσε να ξεπαρκάρει κάνοντας «αλόγιστες κινήσεις», γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις παρευρισκομένων. Η ένταση που ακολούθησε φαίνεται πως τον εκνεύρισε, με αποτέλεσμα λίγα δευτερόλεπτα μετά να επιταχύνει απότομα.

Ο ηλικιωμένος κατευθύνθηκε προς το σημείο της διασταύρωσης και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε προτεραιότητα. Παρά τη σύγκρουση, συνέχισε να κινείται με ταχύτητα, παρασύροντας την 75χρονη που βρισκόταν στο δρόμο. Η πορεία του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προσέκρουσε και σε τρεις έως τέσσερις σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Η κόρη της, άτομο με αναπηρία, φιλοξενείται προσωρινά στο Αιγινήτειο

Μαζί με τη 75χρονη βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία δεν τραυματίστηκε. Η νεαρή γυναίκα είχε χάσει και τον πατέρα της και η μητέρα της ήταν το μοναδικό της στήριγμα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας τη μετέφεραν αρχικά στο Τμήμα, ώστε να υποστηριχθεί από ψυχολόγο.

Με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Αιγινήτειο νοσοκομείο, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

